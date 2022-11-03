Sua conta Île-de-France Mobilités permite que você aproveite duas viagens gratuitas de carona todos os dias.

Siga os passos passo a passo para aproveitar as viagens gratuitas:

1. Acesse seu aplicativo Île-de-France Mobilités para buscar um itinerário e visualizar as rotas oferecidas por nossos parceiros de carona, sendo redirecionado para o aplicativo de parceiros.

A partir da solicitação do seu operador de carona preferido, faça login usando seu identificador Île-de-France Mobilités Connect.

2. Se você ainda não tem uma conta, pode criar uma conta Île-de-France Mobilités diretamente pelo aplicativo de carona.

Se você já tem uma conta parceira, precisará vinculá-la à sua conta Île-de-France Mobilités dentro do aplicativo de carona.

3. Uma vez logado com sua conta Île-de-France Mobilités, o parceiro poderá descobrir sua elegibilidade para a oferta como passageiro*.

* Viagem livre dentro do limite de 2 viagens de um máximo de 30 km por dia