Como uso minha conta Île-de-France Mobilités Connect em aplicativos de carona?

Atualizado em 18 abril 2025

É possível usar sua conta Île-de-France Mobilités Connect (anteriormente Navigo Connect) em aplicativos parceiros de carona (Karos, Ynstant e BlaBlaCar Daily).

Karos: https://www.karos.fr

Ynstant: https://www.ynstant.io/

BlaBlaCar Daily: https://blablacardaily.com/

Usar sua conta Île-de-France Mobilités Connect permite que você se registre com nossos parceiros mais rapidamente e evite ter múltiplos nomes de usuário e senhas.

Para usar o Île-de-France Mobilités Connect dentro destes aplicativos de carona:

  • Escolha o Île-de-France Mobilités Connect como sua solução de autenticação;
  • Insira suas credenciais Île-de-France Mobilités Connect (e-mail e senha);
  • Concorde com o compartilhamento de dados da Île-de-France Mobilités com o operador. Somente os dados essenciais para seu registro (endereço de e-mail, sobrenome, primeiro nome e data de nascimento) serão transmitidos ao operador.

Se você já está logado com sua conta Île-de-France Mobilités Connect e deseja usar outra conta, lembre-se de sair da área de gerenciamento Île-de-France Mobilités Connect com antecedência.