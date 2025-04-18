Como uso minha conta Île-de-France Mobilités Connect em aplicativos de carona?
É possível usar sua conta Île-de-France Mobilités Connect (anteriormente Navigo Connect) em aplicativos parceiros de carona (Karos, Ynstant e BlaBlaCar Daily).
Karos: https://www.karos.fr
Ynstant: https://www.ynstant.io/
BlaBlaCar Daily: https://blablacardaily.com/
Usar sua conta Île-de-France Mobilités Connect permite que você se registre com nossos parceiros mais rapidamente e evite ter múltiplos nomes de usuário e senhas.
Para usar o Île-de-France Mobilités Connect dentro destes aplicativos de carona:
- Escolha o Île-de-France Mobilités Connect como sua solução de autenticação;
- Insira suas credenciais Île-de-France Mobilités Connect (e-mail e senha);
- Concorde com o compartilhamento de dados da Île-de-France Mobilités com o operador. Somente os dados essenciais para seu registro (endereço de e-mail, sobrenome, primeiro nome e data de nascimento) serão transmitidos ao operador.
Se você já está logado com sua conta Île-de-France Mobilités Connect e deseja usar outra conta, lembre-se de sair da área de gerenciamento Île-de-France Mobilités Connect com antecedência.