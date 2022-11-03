Não consigo uma carona de carona grátis. O que fazer?

Atualizado em 03 novembro 2022

Se você não conseguir uma carona disponível para carona, por favor, confira:

- No aplicativo parceiro em que você está logado ou associado (se conectado a uma conta parceira) à sua conta Île-de-France Mobilités.

- No seu espaço pessoal da Île-de-France Mobilités, verifique se seu passe Navigo está associado à sua conta da Île-de-France Mobilités. Para vincular sua conta, encontre o procedimento aqui.

- Que sua assinatura do Navigo é válida e é uma das assinaturas elegíveis:

  • Navigo mensal
  • Pacote de Solidariedade Livre
  • Navego Solidariedade (75% e 50%)
  • Navigo Anual
  • Navigo Senior
  • Ametista
  • Imagine R (Escola e Aluno)

Para verificar se sua assinatura é elegível, você pode acessar as informações de todas as suas assinaturas em sua conta pessoal da Île-de-France Mobilités acessando "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" na seção "Meus contratos".

- Que sua jornada respeite a zona de 30 km na Île-de-France.

Se o problema persistir, entre em contato com o atendimento ao cliente do operador de caronas pelo aplicativo deles.