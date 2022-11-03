Viagens* são gratuitas para passageiros com passes: Navigo Monthly, Solidarité Gratuité, Navigo Solidarité (75% e 50%) e Navigo Annual e Senior, Améthyste e Imagine R validados no momento da viagem.

Em tempos de interrupção no transporte ou picos de poluição: este serviço está aberto a todos**, assinantes ou não

*As viagens gratuitas devem respeitar uma zona de 30 km em Île-de-France.

**Dispositivo sujeito à decisão do Departamento da Île-de-France ou da prefeitura, você será notificado pelo operador do carona