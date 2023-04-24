Se você tem uma assinatura ativa do Imagine R, pode optar por viagens gratuitas.

No entanto, o aplicativo do operador de carona pode indicar que você não tem uma assinatura elegível.

Isso pode ser porque você está usando uma conta pagadora Imagine R (por exemplo, a dos seus pais) em vez de uma conta como titular da assinatura . Não entre em pânico!

Siga os passos abaixo para resolver seu problema, você será solicitado a:

PASSO 1. Verifique (e, se necessário, modifique) o endereço de e-mail da conta usada

PASSO 2. Crie uma conta como titular de conta