Sou adulto e tenho uma assinatura do Imagine R, mas não tenho acesso às viagens gratuitas. O que fazer?

Atualizado em 24 abril 2023

Se você tem uma assinatura ativa do Imagine R, pode optar por viagens gratuitas.

No entanto, o aplicativo do operador de carona pode indicar que você não tem uma assinatura elegível.

Isso pode ser porque você está usando uma conta pagadora Imagine R (por exemplo, a dos seus pais) em vez de uma conta como titular da assinatura . Não entre em pânico!

Siga os passos abaixo para resolver seu problema, você será solicitado a:

PASSO 1. Verifique (e, se necessário, modifique) o endereço de e-mail da conta usada
PASSO 2. Crie uma conta como titular de conta

PASSO 1. Verificação do endereço de e-mail da conta utilizada

1. Faça login no seu espaço pessoal da Île-de-France Mobilités com sua conta habitual

2. Na seção "Meu Navego", você deve ver pelo menos duas pessoas:

-A primeira pessoa, o assinante imagina R (exemplo: seu pai/mãe)

-Abaixo, você e seu contrato imaginam R

"Espaço pessoal da Île-de-France Mobilités, seção My Navigo

3. Clique em "Informações Pessoais" da primeira pessoa, o pagador da assinatura imagina R

4. Verificar o E-mail

Se for seu endereço de e-mail, você deve mudá-lo para o do seu pai/mãe/pagador clicando em "Alterar meu e-mail". Por favor, note que seu pai/mãe/pagador deve ativar seu novo endereço de e-mail clicando no link enviado a ele.

Se for o endereço de e-mail do seu pai/mãe/pagador, você não precisa fazer nada, faça logout e vá para o PASSO 2.

5. Saia da conta dos pais/pagadores

PASSO 2. Criação de uma nova conta Île-de-France Mobilité como titular

1. Crie sua própria conta Île-de-France Mobilités com seu endereço de e-mail

2. Vincule seu passe Navigo à sua nova conta

3. Teste sua elegibilidade com sua nova conta no aplicativo do operador de caronas