Sou adulto e tenho uma assinatura do Imagine R, mas não tenho acesso às viagens gratuitas. O que fazer?
Se você tem uma assinatura ativa do Imagine R, pode optar por viagens gratuitas.
No entanto, o aplicativo do operador de carona pode indicar que você não tem uma assinatura elegível.
Isso pode ser porque você está usando uma conta pagadora Imagine R (por exemplo, a dos seus pais) em vez de uma conta como titular da assinatura . Não entre em pânico!
Siga os passos abaixo para resolver seu problema, você será solicitado a:
PASSO 1. Verifique (e, se necessário, modifique) o endereço de e-mail da conta usada
PASSO 2. Crie uma conta como titular de conta
PASSO 1. Verificação do endereço de e-mail da conta utilizada
1. Faça login no seu espaço pessoal da Île-de-France Mobilités com sua conta habitual
2. Na seção "Meu Navego", você deve ver pelo menos duas pessoas:
-A primeira pessoa, o assinante imagina R (exemplo: seu pai/mãe)
-Abaixo, você e seu contrato imaginam R
3. Clique em "Informações Pessoais" da primeira pessoa, o pagador da assinatura imagina R
4. Verificar o E-mail
• Se for seu endereço de e-mail, você deve mudá-lo para o do seu pai/mãe/pagador clicando em "Alterar meu e-mail". Por favor, note que seu pai/mãe/pagador deve ativar seu novo endereço de e-mail clicando no link enviado a ele.
•Se for o endereço de e-mail do seu pai/mãe/pagador, você não precisa fazer nada, faça logout e vá para o PASSO 2.
5. Saia da conta dos pais/pagadores
PASSO 2. Criação de uma nova conta Île-de-France Mobilité como titular
1. Crie sua própria conta Île-de-France Mobilités com seu endereço de e-mail
2. Vincule seu passe Navigo à sua nova conta
3. Teste sua elegibilidade com sua nova conta no aplicativo do operador de caronas