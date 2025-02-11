Com os aplicativos Android Île-de-France Mobilités, BonjourRATP ou SNCF Connect, seu telefone NFC permite que você consulte seu passe Navigo e carregue tickets nele.

No iOS, o serviço já está disponível nos aplicativos Île-de-France Mobilités e BonjourRATP e SNCF Connect.

Para ler seu passe Navigo, abra o aplicativo na página inicial do serviço de Compra e selecione "Meu passe Navigo". O aplicativo então pede que você toque no cartão para ler.

A forma como o passe Navigo é posicionado em relação ao telefone varia de telefone para telefone:

Na maioria dos celulares Android, você precisa apresentar o passe na parte de trás do aparelho,

Nos modelos Sony Xperia XZ e Sony Xperia X, você precisa colocar o cartão voltado para a tela,

Nos iPhones, você deve clicar em "Ler meu passe" antes de apresentar o passe no cartão no topo do telefone, voltado para a tela ou atrás. Para os iPhones XR, XS e XS Max, você precisa de pelo menos o iOS 14.5, e para o aplicativo IDFM, a versão mais recente da 7.0.5 é necessária.

Na vibração, seu passe é detectado e pronto para ser recarregado: a leitura/escrita continua, então você não deve mover o passe e esperar por confirmação visual do app antes de remover o passe.

Mais informações neste vídeo !