Por que minha compensação não corresponde ao valor esperado?
Sua compensação pode não aparecer na sua conta bancária com o valor esperado. Isso significa que seu reembolso é feito em 2 etapas, com:
- uma transferência de €47 para sua conta bancária, por um lado;
- Seu próximo pagamento mensal de €38 não debitado, por outro lado, totalizando €85.
Por favor, note
O reembolso é feito:
- por transferência bancária se você pagar sua assinatura por débito direto;
- No cartão bancário usado para seu pagamento ou por carta de cheque enviada para sua casa caso você pague em dinheiro.
Se você encontrar algum problema, pode consultar o FAQ disponível na plataforma de reembolso.