Sua compensação pode não aparecer na sua conta bancária com o valor esperado. Isso significa que seu reembolso é feito em 2 etapas, com:

uma transferência de €47 para sua conta bancária, por um lado;

Seu próximo pagamento mensal de €38 não debitado, por outro lado, totalizando €85.

Por favor, note

O reembolso é feito:

por transferência bancária se você pagar sua assinatura por débito direto;

No cartão bancário usado para seu pagamento ou por carta de cheque enviada para sua casa caso você pague em dinheiro.

Se você encontrar algum problema, pode consultar o FAQ disponível na plataforma de reembolso.