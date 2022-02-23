Para se aproximar o máximo possível da situação vivida pelos usuários, cada linha RER, Trem e metrô fora de Paris foi dividida em eixos; Você pode encontrar os detalhes aqui

1. Como é definida a pontualidade de um eixo?

A porcentagem de pontualidade representa a taxa de passageiros que chegam no horário. Um viajante é considerado "no horário" quando chega ao destino menos de cinco minutos depois do horário teórico de chegada.

Um mês é considerado não pontual quando menos de 80% dos passageiros em uma rota chegam ao destino com um atraso inferior a cinco minutos em relação ao horário teórico de chegada.

Uma operação de compensação é aberta quando um eixo sofreu pelo menos três meses de indisponibilidade durante o último ano-calendário.

Encontre o relatório de pontualidade de todos os eixos aqui.

2. Como eu sei a qual eixo estou preso?

Por padrão, seu local de residência determina o(s) eixo(s) ao qual você está vinculado.

Se o caminho que você usa regularmente para chegar ao seu local de trabalho ou estudo for afetado por uma medida de reembolso, você terá que justificar esse local de trabalho ou estudo enviando um documento de apoio no processo de inscrição.

Os seguintes documentos são aceitos:

· Local de trabalho:

o Contracheque

o Comprovante do empregador

· Local de estudo:

o Certificado Escolar

o Cartão de estudante

Por favor, note que você só pode fazer uma solicitação como parte de uma operação: seja no ingresso do seu local de residência, ou no ingresso do seu local de trabalho ou estudo.