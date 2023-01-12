Quais são os requisitos de elegibilidade?
Quem pode se beneficiar de uma medida de reembolso?
As seguintes regras se aplicam a todas as transações de resgate:
- Você deve possuir passes de esqui válidos durante o(s) período(s) envolvido(s) na medida.
- Apenas clientes que vivem, trabalham ou estudam em Île-de-France são elegíveis. Além disso, você encontrará na página de cada operação os detalhes dos municípios incluídos para essa medida de reembolso.
- Tanto o titular do cartão quanto o pagador do valor único podem fazer o pedido, mas sempre é o pagador quem recebe o pagamento.
- Somente clientes adultos e menores emancipados na data de envio da solicitação podem solicitar reembolso. Para menores, a solicitação deve ser submetida por um tutor legal.
As condições podem variar de uma operação para outra. Os critérios específicos de elegibilidade são especificados na página detalhada de cada medida de reembolso: encontre-os na Área de Remuneração Navigo.
Como eu sei se sou elegível para o meu chamado de endereço?
Por padrão, é seu local de residência registrado na sua conta online que determina a(s) rota(s) às quais você está vinculado. Verifique se está atualizado antes de iniciar uma solicitação.
Seu local de trabalho ou estudo também pode estar localizado em um eixo relacionado a uma medida de reembolso. Você será solicitado a fornecer comprovação durante sua solicitação.
Os seguintes documentos são aceitos:
- Local de trabalho: Comprovante de pagamento ou comprovante do empregador
- Local de estudo: Certificado escolar
Você só pode fazer um pedido por ticket de campanha de reembolso da pontualidade do ano civil anterior: seja no ticket do seu local de residência ou no ticket do seu local de trabalho ou estudo.
Para cada operação, a lista de municípios que estão ligados a um eixo ou linha é especificada no capítulo "Seu endereço". Note que essas condições podem variar de uma operação para outra. Você pode encontrar os detalhes dos critérios de elegibilidade selecionando a operação que lhe diz respeito na Área de Remuneração Navigo.
Tenho direito a várias medidas de reembolso, qual devo escolher?
Para a campanha anual de reembolso de ingressos pontuais, você só pode enviar um pedido de reembolso por cliente (titular do cartão) e por transação. Cabe a você escolher o caminho que usa regularmente, seja para sua passagem para casa ou para seu local de trabalho/estudo.
Se outras medidas de reembolso ocorrerem simultaneamente (reembolso por bilhetes de greve, por exemplo), a acumulação das operações será possível caso a caso.
Como posso saber se meu plano é elegível?
A lista de passes que dão origem ao direito ao reembolso está especificada no capítulo "Seu Navigo Pass" na página detalhada de cada medida de reembolso.
Note que essas condições podem variar de uma operação para outra. Você pode encontrar os detalhes dos critérios de elegibilidade selecionando a operação que lhe diz respeito na Área de Remuneração Navigo.
É o último pacote que você segurou durante o período impactado que será levado em conta automaticamente.
Em geral, ingressos T+, ingressos de origem-destino, passes curtos (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Forfait Jeune Weekend, Paris Visite), passes Navigo Liberté+, passes Imagine R Junior, ingressos gratuitos e passes Amethyst não são elegíveis.