Por padrão, é seu local de residência registrado na sua conta online que determina a(s) rota(s) às quais você está vinculado. Verifique se está atualizado antes de iniciar uma solicitação.

Seu local de trabalho ou estudo também pode estar localizado em um eixo relacionado a uma medida de reembolso. Você será solicitado a fornecer comprovação durante sua solicitação.

Os seguintes documentos são aceitos:

Local de trabalho: Comprovante de pagamento ou comprovante do empregador

Local de estudo: Certificado escolar

Você só pode fazer um pedido por ticket de campanha de reembolso da pontualidade do ano civil anterior: seja no ticket do seu local de residência ou no ticket do seu local de trabalho ou estudo.

Para cada operação, a lista de municípios que estão ligados a um eixo ou linha é especificada no capítulo "Seu endereço". Note que essas condições podem variar de uma operação para outra. Você pode encontrar os detalhes dos critérios de elegibilidade selecionando a operação que lhe diz respeito na Área de Remuneração Navigo.