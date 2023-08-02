⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.

Após os movimentos sociais no início do ano, a Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de compensação para assinantes cujas viagens foram impactadas pela greve.

Graças ao novo contrato entre a Île-de-France Mobilités e a Transilien SNCF Voyageurs, é exigido que cada dia abaixo do serviço mínimo (ou seja, quando a oferta de transporte feita em um ramal é inferior a 33% da oferta teórica) lhe conceda direito a uma compensação de um trigésimo do passe mensal Navigo, ou seja, 2,80 euros por dia para um Navigo mensal em todas as zonas.

Vinte e nove ramais de linhas ferroviárias receberam, em pelo menos um dia, um serviço inferior a 33%, e alguns tiveram mais de 20 dias de serviço com menos de 33%.

Todas as inscrições devem ser enviadas na plataforma online disponibilizada pela Île-de-France Mobilités entre 07/05/2023 e 08/02/2023 (inclusive). Por favor, note que você precisará fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para enviar uma solicitação de reembolso.