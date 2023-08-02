Reembolso Navigo após as greves do primeiro semestre de 2023: como funciona?
⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.
Após os movimentos sociais no início do ano, a Île-de-France Mobilités está lançando uma campanha de compensação para assinantes cujas viagens foram impactadas pela greve.
Graças ao novo contrato entre a Île-de-France Mobilités e a Transilien SNCF Voyageurs, é exigido que cada dia abaixo do serviço mínimo (ou seja, quando a oferta de transporte feita em um ramal é inferior a 33% da oferta teórica) lhe conceda direito a uma compensação de um trigésimo do passe mensal Navigo, ou seja, 2,80 euros por dia para um Navigo mensal em todas as zonas.
Vinte e nove ramais de linhas ferroviárias receberam, em pelo menos um dia, um serviço inferior a 33%, e alguns tiveram mais de 20 dias de serviço com menos de 33%.
Todas as inscrições devem ser enviadas na plataforma online disponibilizada pela Île-de-France Mobilités entre 07/05/2023 e 08/02/2023 (inclusive). Por favor, note que você precisará fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para enviar uma solicitação de reembolso.
Como os valores reembolsados são calculados?
Será solicitado um reembolso mínimo de €10 para assinantes do Mês Navigo ou Anual em todas as áreas que vivam, trabalham ou estudam em municípios atendidos fora de Paris pelas linhas operadas pela Transilien SNCF Voyageurs e impactados pela greve por 1, 2 ou 3 dias. Para outros pacotes elegíveis, o valor é proporcional.
Para assinantes que tenham sido impactados por 4 dias ou mais, o contrato será aplicado: Transilien SNCF Voyageurs reembolsa €2,80 por dia de greve para um mês Navigo ou anual em todas as zonas. A Île-de-France Mobilités está adicionando mais €10 em compensação para compensar as dificuldades sofridas pelos passageiros durante esse período. Para um passe Navigo Month ou Anual all-zone, o reembolso será entre €21,20 e €91,20, dependendo do setor. Para outros pacotes elegíveis, o valor é proporcional.
Para poder ser reembolsado, você deve ter comprado uma taxa fixa durante os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço.
Como é definido o nível de serviço de uma filial?
O nível de serviço de um ramal é calculado a partir da proporção entre a oferta de transporte feita e a oferta de transporte esperada.
Uma operação de reembolso é aberta quando uma agência teve um nível de serviço abaixo de 33% da oferta teórica de transporte, pelo menos um dia.
Quais passes Navigo são elegíveis?
Para se beneficiar de um reembolso, você deve ter possuído um passe Navigo, entre os listados abaixo, durante os meses em que houve dias de greve com menos de 33% de serviço na agência em questão:
- Navigo Annual (Todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Navigo Mois (independentemente do meio) (Todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Imagine o estudante R
- Imagine R School
- Preços Anuais para Idosos da Navigo
- Mês da Solidariedade Navigo 75% (Todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Mês Navigo com 50% de desconto (Todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
Quais valores podem ser reembolsados?
O valor varia de acordo com os dias de greve, com menos de 33% de serviço em cada ramo e de acordo com o pacote adquirido.
É sempre o último pacote que você reteve no último mês com um nível de oferta de transporte inferior a 33%, que será levado em conta para o cálculo do reembolso.
Você precisa fazer uma solicitação para conseguir recuperar todos os dados dos seus clientes. Ao fazer esse pedido, um cálculo será feito com base nas suas compras e o valor exato será comunicado a você ao final do processo.
Para mais informações, acesse a página "Quanto será meu reembolso?".
Local de residência, trabalho ou estudo
Para ser elegível ao reembolso, você deve ter morado, trabalhado ou estudado em um município vinculado a um RER ou ramal de trem que tenha oferecido um nível de transporte inferior a 33%. A lista de municípios vinculados a um ramal está especificada no capítulo "Seu endereço" na página detalhada de cada operação de reembolso.
Ao se candidatar, sua elegibilidade é determinada de acordo com o município onde reside, registrado em seu espaço pessoal. Se você quiser solicitar a vaga do seu município de trabalho ou estudo, terá que apresentar uma prova. Os seguintes documentos são aceitos:
- Local de trabalho: comprovante do empregador, KBIS ou certificado de pagamento da URSSAF para profissões autônomas, autônomas ou liberais
- Local de estudo: certificado de estudos ou escolaridade
Como parte do reembolso após as greves do primeiro semestre de 2023, você só pode se beneficiar de um reembolso: seja no ingresso do seu local de residência, seja no ingresso do seu local de trabalho ou estudo.
Você se mudou durante o ano?
Você tinha direito ao ingresso do seu endereço durante o período coberto pelo reembolso, mas se mudou desde então?
Por padrão, sua elegibilidade é baseada no último endereço registrado no seu espaço pessoal. Você pode declarar outro endereço relacionado a uma mudança no último ano finalizando um pedido e depois fazendo uma reclamação e apresentando provas.
Note que apenas um endereço será considerado, durante todo o último ano, mesmo que você tenha se mudado durante o ano.
Para comprovar sua mudança de endereço, os seguintes documentos são aceitos:
- Conta do telefone
- Conta de eletricidade ou gás
- Recibo de aluguel ou multa de título
- Conta de água
- Aviso fiscal ou certificado de não tributação
- Comprovante do imposto sobre habitação
- Certificado ou conta de seguro residencial
Sou elegível para várias operações relacionadas ao reembolso após as greves do primeiro semestre de 2023, qual devo escolher?
Para o reembolso relacionado aos strikes no primeiro semestre de 2023, você só pode enviar um pedido de reembolso por cliente.
Cabe a você escolher a agência que usa regularmente, seja para sua passagem residencial ou para seu local de trabalho/estudo.
Se, por exemplo, seu local de residência e seu local de trabalho/estudo estiverem vinculados a agências diferentes que garantem direito a reembolso, não será possível combinar as reivindicações. Uma vez que um primeiro pedido seja aceito, você não poderá fazer outro para o mesmo usuário.
Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta?
Escreva para nós clicando no botão abaixo ou ligue para 09 70 82 82 83, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h e sábado das 9h às 20h.