Quando você solicitar reembolso na plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, na etapa "Para qual conta você quer solicitar reembolso?", selecione a opção "Forfait sur Passe Découverte" se você já recarregou seu passe Navigo Déuger:

em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF,

em concessionárias autorizadas,

ou em alguns caixas eletrônicos.

Se você usa seu smartphone (Android ou iPhone) para recarregar seu passe Navigo Découverte pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP ou SNCF Connect, selecione a opção "Passe Smartphone".

Seja qual for o caso, depois de selecionar a opção que corresponde à sua situação, você terá que inserir o número ao lado do microchip, sem os espaços e sem a letra (número delineado em vermelho na imagem abaixo).