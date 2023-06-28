O que devo fazer se não conseguir encontrar meu número do Navigo Découverte Pass ou se me negaram o reembolso com meu Navigo Découverte Pass?
Quando você solicitar reembolso na plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, na etapa "Para qual conta você quer solicitar reembolso?", selecione a opção "Forfait sur Passe Découverte" se você já recarregou seu passe Navigo Déuger:
- em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF,
- em concessionárias autorizadas,
- ou em alguns caixas eletrônicos.
Se você usa seu smartphone (Android ou iPhone) para recarregar seu passe Navigo Découverte pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, Bonjour RATP ou SNCF Connect, selecione a opção "Passe Smartphone".
Seja qual for o caso, depois de selecionar a opção que corresponde à sua situação, você terá que inserir o número ao lado do microchip, sem os espaços e sem a letra (número delineado em vermelho na imagem abaixo).
Se você encontrar qualquer problema durante este procedimento, convidamos você a ir até o final do processo e então apresentar uma reivindicação fornecendo todos os detalhes necessários. Você também pode entrar em contato com 09 70 82 82 83 de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 9h às 20h.