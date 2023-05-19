O valor do reembolso ao qual você tem direito é baseado no último pacote, entre os elegíveis, que você deteve no período de setembro a dezembro de 2022.

O valor do reembolso é calculado da seguinte forma: 0,5 vezes o valor mensal do último plano elegível no período de setembro a dezembro de 2022.

Você precisa fazer uma solicitação para conseguir recuperar todos os dados dos seus clientes. Ao fazer esse pedido, um cálculo será feito com base nas suas compras e o valor exato será comunicado a você ao final do processo.