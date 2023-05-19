Reembolso vinculado à qualidade do serviço entre setembro e dezembro de 2022: como funciona?

Em uma lista excepcional este ano, dada a deterioração da qualidade do serviço entre setembro e dezembro de 2022 devido às dificuldades na contratação de motoristas e equipe de manutenção, mas também a movimentos sociais generalizados que interromperam o serviço, Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités, decidiu reembolsar meio mês do passe Navigo aos residentes da Île-de-France que tenham realizado pelo menos três pagamentos mensais do passe Navigo durante esse período.

⚠ Essa campanha de reembolso acabou: não é mais possível enviar novas solicitações.

Quais passes Navigo são elegíveis?

Para receber o reembolso, você deve ter realizado pelo menos 3 pagamentos mensais do passe Navigo, entre os listados abaixo, por pelo menos três meses durante o período de setembro a dezembro de 2022 :

  • Navigo Annual, incluindo Preços para Idosos
  • Mês do Navigo, incluindo no Discovery Pass e no Smartphone
  • Pacote do Mês de Desconto 50% e Mês da Solidariedade 75%
  • imagine R Student e imagine R School

Quais valores podem ser reembolsados?

O valor do reembolso ao qual você tem direito é baseado no último pacote, entre os elegíveis, que você deteve no período de setembro a dezembro de 2022.

O valor do reembolso é calculado da seguinte forma: 0,5 vezes o valor mensal do último plano elegível no período de setembro a dezembro de 2022.

Você precisa fazer uma solicitação para conseguir recuperar todos os dados dos seus clientes. Ao fazer esse pedido, um cálculo será feito com base nas suas compras e o valor exato será comunicado a você ao final do processo.

Local de residência, trabalho ou estudo:

Apenas clientes que vivem, trabalham ou estudam em Île-de-France são elegíveis para esta campanha de reembolso.

Se você mora fora da região de Île-de-France, mas trabalha ou estuda em um município localizado na região de Île-de-France e atende às outras condições de elegibilidade da operação de reembolso, pode enviar uma solicitação fornecendo comprovante do seu local de trabalho ou estudo. Os seguintes documentos são aceitos:

  • Local de trabalho: comprovante do empregador
  • Local de estudo: certificado de estudos ou escolaridade

Você se mudou durante o ano?

Você tinha direito ao ingresso do seu endereço durante o período coberto pelo reembolso, mas se mudou desde então?

Por padrão, sua elegibilidade é baseada no último endereço registrado no seu espaço pessoal. Você pode declarar outro endereço relacionado a uma mudança no último ano finalizando um pedido e depois fazendo uma reclamação e apresentando provas.

Note que apenas um endereço será considerado, durante todo o último ano, mesmo que você tenha se mudado durante o ano.

Para comprovar sua mudança de endereço, os seguintes documentos são aceitos:

  • Conta do telefone
  • Conta de eletricidade ou gás
  • Recibo de aluguel ou multa de título
  • Conta de água
  • Aviso fiscal ou certificado de não tributação
  • Comprovante do imposto sobre habitação
  • Certificado ou conta de seguro residencial

Posso combinar o reembolso relacionado à qualidade do serviço com o relacionado à pontualidade em 2022?

Se você mora, trabalha ou estuda em um dos municípios atendidos pelo RER B ou RER D, também pode se beneficiar de um reembolso adicional: verifique as condições de elegibilidade e faça um segundo pedido retornando à área de compensação para clientes da Navigo.

Não consegue encontrar a resposta para sua pergunta?

