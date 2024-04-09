Quais são os termos e condições para motocicletas motorizadas e bicicletas?
Cabe aos proprietários do projeto a escolha de disponibilizar espaços para os usuários desses modos. De fato, não há obrigação de criá-los se eles não existirem atualmente. No entanto, novos projetos terão que fornecer o espaço necessário para acomodar esses dois modos.
Ou seja:
- O preço para motocicletas motorizadas ficará entre €0 e 1/3 da taxa máxima de carro.
- O preço das bicicletas ficará entre €0 e €10 (permanecendo igual ou inferior ao dos veículos motorizados).
- Vagas motorizadas para bicicletas e veículos não serão elegíveis para bônus (S1/S2).