Assinaturas de €0 do Park & Ride são cobertas pela Île-de-France Mobilités dentro do limite total de vagas disponíveis, para garantir a disponibilidade de vagas para o assinante.

No entanto, os proprietários do projeto têm a opção de sobrecarregar e comercializar o equivalente a 110% da capacidade do Park-and-Ride (por exemplo, para um estacionamento Park-and-Ride com 100 vagas, o proprietário do projeto pode vender 110 assinaturas por €0 e a Île-de-France Mobilités financia 100 assinaturas anuais).

Em certos casos específicos, o número de assinaturas por €0 pode ser limitado a entre 70% e 100% do total de vagas no Park & Ride.