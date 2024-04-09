A combinação de usos é difícil de implementar, especialmente entre moradores e moradores, devido à possível tensão sobre a disponibilidade de vagas nos horários de chegada e partida dos moradores.

Essa solução pode ser considerada se os pisos forem dedicados a cada uso e não forem permeáveis. Neste caso, o financiamento da Île-de-France Mobilités é apenas para a parte destinada ao Park & Ride.

No entanto, diariamente, um Park & Ride pode acomodar uma clientela por hora, sem exceder a ocupação de 20% dos espaços da instalação.