Não, policiais com assinatura anual gratuita não podem se beneficiar da assinatura do Park & Ride do Zero Euro. Pra quê?

A tarifa zero euro é uma medida histórica a favor do poder de compra dos assinantes mais regulares do Transporte Público, que pagam uma assinatura anual elegível e que não têm escolha a não ser pegar emprestado seu próprio carro para embarcar no trem.

Estacionamento gratuito na Île-de-France Mobilités, rotulada como Park & Ride, é mantido a cada seis meses, com comprovação de assinatura anual elegível e uso regular do serviço.

Além disso, como o Passe da Polícia é um bilhete de transporte específico para a profissão e fornecido gratuitamente para facilitar o exercício das funções do titular, ele não permite que você se beneficie da taxa zero de euros em Instalações de Estacionamento e Transporte rotuladas. No entanto, os interessados podem tomar medidas para se beneficiar de uma assinatura mensal do Park & Ride.