Um policial com uma assinatura anual gratuita fornecida por seu empregador pode se beneficiar da assinatura Zero Euro?
Não, policiais com assinatura anual gratuita não podem se beneficiar da assinatura do Park & Ride do Zero Euro. Pra quê?
A tarifa zero euro é uma medida histórica a favor do poder de compra dos assinantes mais regulares do Transporte Público, que pagam uma assinatura anual elegível e que não têm escolha a não ser pegar emprestado seu próprio carro para embarcar no trem.
Estacionamento gratuito na Île-de-France Mobilités, rotulada como Park & Ride, é mantido a cada seis meses, com comprovação de assinatura anual elegível e uso regular do serviço.
Além disso, como o Passe da Polícia é um bilhete de transporte específico para a profissão e fornecido gratuitamente para facilitar o exercício das funções do titular, ele não permite que você se beneficie da taxa zero de euros em Instalações de Estacionamento e Transporte rotuladas. No entanto, os interessados podem tomar medidas para se beneficiar de uma assinatura mensal do Park & Ride.