O rótulo Park & Ride fornece uma lista de preços especificando os limites para a tarifa mensal para assinantes do Navigo, dependendo da zona tarifária e da configuração do Park & Ride (solo ou estrutura) em questão.

No caso de instalações Park & Ride com assinatura de €0, a tarifa reembolsada pela Île-de-France Mobilités deve ser consistente com a lista de preços. Os preços das assinaturas pagas também devem estar em conformidade com essa lista de preços.

Durante o prazo do acordo operacional, ele pode mudar anualmente de acordo com a fórmula de indexação.