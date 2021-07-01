Como faço para complementar o passe no meu passe quando a renovação for efetiva?

O valor da minha primeira parcela mensal é maior, isso é normal?

Como posso obter um certificado de montante único Imagine R?

Como faço para declarar uma mudança de escola?

Como regularizar uma dívida, imagine R?

Posso pausar meu plano Imagine R?

Como cancelo meu plano Imagine R?

Quais são os controles adicionais?