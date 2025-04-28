Você precisa de um certificado de valor único?

Você tem várias opções para obtê-lo:

online, do seu Espaço Pessoal: Clique no seu contrato, "Meu certificado" e deixe-se guiar.

em uma agência de vendas da RATP, SNCF ou OPTILE, ou em um balcão da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF. Esse serviço também está disponível em todos os guichês de bilheteria da RATP.

Por correio: envie seu pedido para o seguinte endereço:

AGÊNCIA ANUAL NAVIGO

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise cedex 9

BOM SABER:

Não será emitido nenhum certificado para o passe Navigo Day. Se sua compra foi feita com seu celular, seu comprovante de compra será enviado por e-mail.