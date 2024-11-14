Você pode se inscrever diretamente online em nosso site ou acessando a agência de vendas das operadoras, alguns contadores RATP ou alguns contadores de serviço Navigo SNCF.

Assine online

Vá até a área de assinatura online, leve seu meio de pagamento (dados bancários ou cartão de crédito), além de uma foto em formato digital jpeg ou gif (para baixar ou tirar com sua webcam, celular ou tablet).

Responda às duas perguntas e depois deixe-se guiar.

Se sua solicitação estiver completa (foto atenda aos requisitos, pagamento aceito e contrato assinado eletronicamente), o passe anual Navigo deve, de acordo com sua escolha, ser enviado para sua casa em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) ou emitido em uma agência de vendas de transportadoras, em certos balcões da RATP ou no Escritório de Bilhetes de Serviços Navigo SNCF 3 dias úteis após o pedido, mediante apresentação de comprovante de identidade.

BOM SABER:

Se você não for o pagador do seu pacote, o pagador receberá o contrato eletrônico por e-mail para assinatura.

Se você deseja se beneficiar da tarifa Sênior e ainda não possui um passe anual Navigo, vá diretamente à agência.

Assine na agência

Vá até a agência de vendas das seguradoras, alguns contadores RATP ou alguns contadores de serviço Navigo SNCF. Tenha um dos seguintes:

prova de identidade,

Um detalhe da conta bancária e um meio de pagamento para o primeiro pagamento mensal, caso você opte por débito direto,

Um cartão bancário ou dinheiro (apenas em uma agência), se você optar por pagar em dinheiro.

NB: você não precisa fornecer uma foto, ela será tirada diretamente no local. Seu passe anual Navigo será entregue imediatamente.