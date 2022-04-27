Não tenho um passe anual Navigo, como faço para solicitar a tarifa Sênior?
Para saber se você é elegível, duas condições devem ser atendidas:
- Tenha 62 anos ou mais;
- Não realizar uma atividade profissional, nem realizar uma atividade profissional estritamente com menos de meio período.
Se você for elegível para a tarifa Sênior e não tiver um passe anual Navigo, a tarifa Sênior pode ser solicitada indo à agência de vendas da companhia, a certos balcões da RATP ou a certos balcões de atendimento Navigo SNCF.
Para assinar e obter imediatamente seu passe anual de preços para idosos Navigo, você deve ter:
- detalhes da conta bancária (apenas é possível pagamento por débito direto para o passe anual de preços idosos Navigo)
- prova de identidade
Você não precisa fornecer uma foto, ela será tirada diretamente no local.
Seu passe anual Navigo será entregue imediatamente.