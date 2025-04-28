Eu pago em dinheiro: como renovo o pagamento do meu passe anual Navigo?
Se você pagar seu passe anual Navigo em dinheiro, uma carta será enviada cerca de 2 meses antes da data de vencimento convidando-o a fazer um novo pagamento. Você então poderá renovar o pagamento do seu pacote em dinheiro:
- online do seu espaço pessoal (exceto para um pacote financiado por um Pagador Terceirizado)
- na agência de vendas das operadoras, em alguns contadores da RATP (somente por cartão de crédito) ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF
- por telefone ou pelo correio
Anuário da Agência Navigo
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise Cedex 9
Telefone: 09 69 39 22 22
(atendimento sem cobrança de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, ou sábado das 9h às 20h)
E-mail: [email protected]
BOM SABER
Você também pode optar por pagamento por débito direto.
Para isso, convidamos você a ir a uma agência de vendas de seguradoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da SNCF da Navigo, equipado com:
- prova de identidade,
- uma conta bancária,
- e um meio de pagamento para pagar a primeira parcela mensal.
Por favor, note que essa ação só será possível quando você renovar seu passe anual Navigo.
Se você não renovar o pagamento do plano antes do vencimento, ele será automaticamente suspenso. Em seguida, você terá que ir à agência de vendas das seguradoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da Navigo SNCF com seu passe anual Navigo, para solicitar a devolução.