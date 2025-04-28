Se você pagar seu passe anual Navigo em dinheiro, uma carta será enviada cerca de 2 meses antes da data de vencimento convidando-o a fazer um novo pagamento. Você então poderá renovar o pagamento do seu pacote em dinheiro:

Você também pode optar por pagamento por débito direto.

Para isso, convidamos você a ir a uma agência de vendas de seguradoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da SNCF da Navigo, equipado com:

prova de identidade,

uma conta bancária,

e um meio de pagamento para pagar a primeira parcela mensal.

Por favor, note que essa ação só será possível quando você renovar seu passe anual Navigo.

Se você não renovar o pagamento do plano antes do vencimento, ele será automaticamente suspenso. Em seguida, você terá que ir à agência de vendas das seguradoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da Navigo SNCF com seu passe anual Navigo, para solicitar a devolução.