Os passes anuais Navigo 2-3, 3-4 e 4-5 se beneficiam do "zoneamento", ou seja, da possibilidade de viajar por toda a região, independentemente das zonas inscritas:

de sábado, das 00:00 ao domingo até as 23:59,

nos feriados públicos das 00:00 às 23:59,

de 15 de julho às 00:00 a 15 de agosto às 23:59,

e durante as curtas férias escolares na zona C (Dia de Todos os Santos, Natal, inverno e primavera) a partir do dia seguinte ao término das aulas, das 00:00 às 23:59, no dia anterior à retomada das aulas, conforme definido pelo Ministério da Educação Nacional.

O tempo considerado é o tempo de validação na entrada do modo de transporte utilizado.