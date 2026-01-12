Você gostaria de pagar pelo passe anual Navigo de outro titular?

Você pode assinar uma agência comercial de operadoras, pontos de venda da RATP ou o Navigo SNCF Services Desk :

A presença do pagador e do titular é obrigatória

Documentos exigidos : Apresentar comprovante de identidade do titular.

: Apresentar comprovante de identidade do titular. Foto no local : a foto do titular será tirada diretamente na agência.

: a foto do titular será tirada diretamente na agência. Meios de pagamento : tenha os detalhes da conta bancária e um meio de pagamento (do pagador) caso escolha pagar por débito direto ou por cartão bancário caso opte por pagar em dinheiro.

O passe anual Navigo carregado em um passe será emitido imediatamente.

