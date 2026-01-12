Como faço para assinar um passe anual Navigo para um novo portador?
Você gostaria de pagar pelo passe anual Navigo de outro titular?
Você pode assinar uma agência comercial de operadoras, pontos de venda da RATP ou o Navigo SNCF Services Desk :
- A presença do pagador e do titular é obrigatória
- Documentos exigidos : Apresentar comprovante de identidade do titular.
- Foto no local : a foto do titular será tirada diretamente na agência.
- Meios de pagamento : tenha os detalhes da conta bancária e um meio de pagamento (do pagador) caso escolha pagar por débito direto ou por cartão bancário caso opte por pagar em dinheiro.
O passe anual Navigo carregado em um passe será emitido imediatamente.
Glossário
- Titular: a pessoa que se beneficia do passe anual Navigo. Sua foto e nome aparecem no passe anual Navigo.
- Pagador: a pessoa que faz o pagamento do valor único.