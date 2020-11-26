FAQ: GeralDescription du supportO que é um suporte sem contato?Quais são as diferentes mídias contactless?Quais ingressos estão disponíveis na mídia contactless?Como eu sei qual meio eu tenho?Qual é a vida útil de um suporte sem contato?Règles d'utilisationPara onde posso viajar com meu apoio?Por que eu preciso validar toda vez que entro/escalo?Demandes spécialesComo faço para obter um passe Imagine R e/ou um cartão de transporte escolar (SCOL'R - CSB LR)?O que eles fazem com meus dados pessoais?