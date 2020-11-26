A Île-de-France Mobilités dá especial importância ao feedback e às perguntas dos passageiros sobre seus serviços e o futuro da bilhetagem. Aqui você encontrará as respostas para todas as perguntas que possa ter sobre esse assunto. Se não, não hesite em nos contatar.

O que é o programa digital Île-de-France Mobilités?

O programa digital da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) é um plano de ação ambicioso para desenvolver serviços digitais para passageiros, com o objetivo de facilitar e melhorar suas viagens no transporte da Île-de-France e suas viagens na região da Île-de-France.

Passo a passo, esse plano possibilitará a criação de serviços úteis e inovadores que melhorem a capacidade de todos os passageiros de escolher modos de viagem sustentáveis adaptados às suas necessidades: novos serviços de informação; novos serviços de bilhetagem; desenvolvimento de Dados Abertos; melhoria da mobilidade regional por meio de um melhor conhecimento das necessidades das viagens multimodais dos viajantes (carona, ciclismo, táxis VTC,...)

Qual é a modernização da bilhetagem anunciada pela Île-de-France Mobilités (antiga STIF)?

O programa de modernização da bilhetagem inclui um conjunto de ações voltadas para modernizar as tecnologias atuais para melhorar as condições de compra e validação de bilhetes de transporte e permitir que sejam gerenciadas direta e autônomamente pelo passageiro. Graças a esse programa, o viajante poderá viajar mais facilmente no transporte público tradicional na região da Île-de-France e também terá acesso a outros meios de transporte na região (bicicletas self-service, programas de compartilhamento de carros, parques com relevo, armários para bicicletas, etc.).

Poderei viajar se não tiver um smartphone e um cartão de crédito?

Sim, assim como hoje, você poderá viajar com um cartão Navigo. Isso vai proporcionar mais oportunidades. Pessoas que raramente viajam de transporte público também poderão se beneficiar de bilhetes sem contato.

O bilhete/bilhete magnético vai desaparecer?

A tecnologia magnética está cada vez mais frágil e obsoleta (desmagnetização de bilhetes e notas; dificuldade de inserir o bilhete/bilhete nos validadores; envelhecimento dos validadores). Por isso, essa tecnologia deve ser gradualmente substituída por uma nova tecnologia mais adaptada ao mundo atual, com maior capacidade e alinhada com a já usada por muitas cidades europeias e estrangeiras.

O bilhete/bilhete magnético continuará sendo vendido até que todos os novos serviços planejados estejam disponíveis. Além disso, permanecerá válido pelo tempo necessário após o término das vendas para permitir que os passageiros utilizem seus últimos bilhetes.

Quero manter o bilhete simples

Veja a pergunta 3

O cartão Navigo será abolido?

Não, pelo contrário, ela se tornará "inteligente". Eventualmente, o cartão Navigo calculará o valor mais justo de acordo com as viagens feitas durante o mês. Ele oferecerá várias opções de métodos de pagamento: pagamento na compra; pagamento adiado; Carteira de transporte, que é uma reserva de dinheiro que pode ser recarregada e usada enquanto você viaja. Assim, o usuário poderá escolher o que melhor atende às suas necessidades.

As assinaturas serão alteradas?

Os novos serviços oferecidos e a tecnologia utilizada estão dissociados da oferta tarifária.

As categorias atuais de assinatura serão mantidas ou ajustadas de acordo com as futuras decisões do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF).

No entanto, a tecnologia contactless incentivará a criação de novos tickets que possam levar em conta as necessidades mais específicas dos usuários.

O custo da tarifa será alterado?

O preço dos pacotes é independente do desenvolvimento técnico que será implementado e para o qual já existe um orçamento planejado.

Ainda será possível fazer um pagamento em dinheiro?

Viajantes que compram na máquina ou na bilheteria poderão pagar em dinheiro, como é o caso atualmente. Aqueles que optarem por pagamento diferido por débito direto, pagamento com cartão bancário por internet ou celular, ou que usam seu cartão bancário, não precisarão mais ir ao balcão ou à máquina para comprar seu bilhete de transporte.

As vendas nas estações menos frequentadas da região da Île-de-France ainda serão garantidas?

A Île-de-France Mobilités (antiga STIF) garantirá que a distribuição seja organizada para que todos os residentes da Île-de-France possam facilmente obter um cartão Navigo e que todos possam adquirir um bilhete nas redes de transporte.

Como uma carteira de transporte será recarregada?

A carteira de transporte será recarregável em uma máquina de venda automática, caixa eletrônico do banco ou via smartphone NFC. Essas mesmas ferramentas permitirão que você consulte seu saldo.

Para viajantes que desejarem fazê-lo, a carteira de transporte pode ser vinculada aos dados bancários. Dessa forma, o viajante não precisará mais se preocupar com quando precisa recarregar seu cartão.

A modernização da bilhetagem vai reduzir a presença humana no transporte?

O desenvolvimento da tecnologia contactless não afetará a presença de agentes de vendas e suporte, que estão presentes nos balcões e balcões multiserviços. Eles fornecerão os serviços comerciais para os diversos produtos Navigo e o serviço pós-venda em caso de falha, como ocorre hoje no cartão Navigo.

O desenvolvimento do uso de smartphones terá impacto na segurança no transporte?

Nos novos contratos que ligam a RATP e a SNCF à Île-de-France Mobilités (antiga STIF) desde 2016, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) fortaleceu as disposições específicas relacionadas à melhoria da segurança.

Com o desaparecimento do magnético, o anonimato dos viajantes permanecerá preservado?

Para viajantes que escolheram uma carteira de transporte, ela existirá em uma versão anônima. Será apenas uma reserva de dinheiro debitada pontualmente em cada visita ao validador e não estará vinculada à identidade do titular do cartão.

Para viajantes que optarem pelo pagamento diferido, a cobrança mensal será estabelecida de acordo com as validações feitas. Naturalmente, e como atualmente, de acordo com as diretrizes da CNIL, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) estabelecerá todas as condições para preservar o anonimato das viagens.

Para assinaturas fixas, o pagamento não leva em conta viagens. As validações atualmente são anonimizadas e não podem ser vinculadas à identidade do titular do cartão. O cartão Navigo Découverte continuará sendo distribuído.

Por quanto tempo os ingressos T+ ou OD vão continuar utilizáveis?

Veja a pergunta 4

Essa tecnologia será facilmente utilizável para todos os viajantes?

Sim, já que, por um lado, essa tecnologia sem contato facilitará o manuseio dos bilhetes de transporte.

Cartões e bilhetes sem contato não exigirão mais as manipulações atuais para validação de bilhetes magnéticos e bilhetes, que às vezes representam um problema para idosos ou pessoas com deficiência (osteoartrite nas mãos, problemas de visão,...). Tudo o que você precisa fazer é passar eles na frente do validador, o que é mais fácil de fazer.

Além disso, as novas máquinas de venda automática e formulários de venda online serão, assim como as atuais máquinas de venda, adaptadas para pessoas com deficiência.

A carteira de transporte, que é apresentada em um cartão Navigo e contém uma reserva de dinheiro, será muito fácil de usar na rede.

De qualquer forma, a Île-de-France Mobilités (antiga STIF) garantirá que a equipe da empresa seja treinada para comunicar quaisquer explicações úteis e fornecer toda a assistência necessária às pessoas que desejarem fazê-lo.