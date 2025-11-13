Como faço para criar minha conta Mobilets Connect em Île-de-France?
Você quer acessar um serviço da Île-de-France Mobilités ou de um de seus parceiros, e ainda não tem uma conta Mobiles Connect na Île-de-France?
Você pode criar um diretamente na página de login Île-de-France Mobilités Connect (clique em "Criar uma conta").
Nota: Se você ainda não é usuário desses serviços, também pode acessar diretamente a área de gerenciamento de contas Île-de-France Mobilités Connect para acessar a página de login.
Como faço para criar minha conta?
Criar sua conta é rápido e fácil:
- Marque a caixa para confirmar que você é humano (1).
- Insira seu nome de usuário (seu endereço de e-mail) e indique sua identidade (cargo, sobrenome, primeiro nome, data de nascimento).
- Digite seu número de celular (2) (3) (4).
- Insira o código de verificação que você recebe via SMS.
- Escolha seus consentimentos para comunicações institucionais e comerciais (5).
- Pode ser solicitado que você valide um captcha .
- Um e-mail confirmando sua conta será enviado para o endereço que você inseriu anteriormente.
- Clique no link do e-mail e confirme que sua conta foi ativada (o link expira em até 60 minutos).
- Aceite os Termos e Condições de Uso do serviço, após tê-los lido.
- Escolha uma senha, respeitando os critérios de segurança.
- Faça login para continuar sua jornada.
Parabéns! Agora você pode acessar os serviços de sua escolha usando sua conta Île-de-France Mobilités Connect.
(1) Se você criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect a partir de um país da lista de países autorizados (veja a Tabela 1(4)), será solicitado a marcar uma caixa para confirmar que é humano. Essa medida foi implementada para fortalecer a segurança. No entanto, se você criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect a partir da França, não verá essa caixa de seleção.
(2) O serviço de criação de conta Île-de-France Mobilités Connect está temporariamente indisponível fora dos países listados (veja a Tabela 1(4)). Se você mora em um país que não está nesta lista, convidamos você a criar sua conta Île-de-France Mobilités assim que chegar na França. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.
(3) Para reforçar as medidas de segurança, você é solicitado a inserir um número de telefone, usado para verificar sua identidade, a fim de receber um código de verificação por SMS. Esse número de celular não é mantido. Ele é usado apenas e exclusivamente durante a etapa 3 do processo de criação da conta. Apenas números de telefone celular dos países listados (veja a Tabela 1(4)) são aceitos.
Se seu número de celular vier de um país ou território que não esteja nesta lista, convidamos você a visitar uma agência Services Navigo para obter assistência.
(4) Lista de países e números de telefone celular autorizados:
- Andorra +376
- Alemanha +49
- Áustria +43
- Bélgica +32
- Bulgária +359
- Canadá +1
- Chipre +357
- Coreia do Sul +82
- Croácia +385
- Dinamarca +45
- Estônia +372
- Espanha e Ilhas Canárias +34
- Finlândia e Ilhas Aland +358
- França +33
- Grécia +30
- Guadalupe +590
- Guiana Francesa +594
- Hungria +36
- Ilhas Wallis e Futuna +681
- Islândia +354
- Irlanda +353
- Itália +39
- Japão +81
- Letônia +371
- Liechtenstein +423
- Lituânia +370
- Luxemburgo +352
- Malta +356
- Martinica +596
- Mayotte +262
- Monaco +377
- Noruega +47
- Nova Caledônia +687
- Holanda +31
- Polônia +48
- Polinésia Francesa +689
- Portugal +351
- República Tcheca +420
- Encontro +262
- Romênia +40
- Reino Unido +44
- San Marino +378
- Saint-Barthélemy +590
- St. Maarten +590
- Eslováquia +421
- Eslovênia +386
- Suécia +46
- Suíça +41
- Vaticano +379
(5) Consentimentos para comunicações comerciais só são oferecidos se o usuário tiver mais de 15 anos de idade.