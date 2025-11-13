Como faço para criar minha conta Mobilets Connect em Île-de-France?

Atualizado em 13 novembro 2025

Você quer acessar um serviço da Île-de-France Mobilités ou de um de seus parceiros, e ainda não tem uma conta Mobiles Connect na Île-de-France?

Você pode criar um diretamente na página de login Île-de-France Mobilités Connect (clique em "Criar uma conta").

Nota: Se você ainda não é usuário desses serviços, também pode acessar diretamente a área de gerenciamento de contas Île-de-France Mobilités Connect para acessar a página de login.

Como faço para criar minha conta?

Criar sua conta é rápido e fácil:

  1. Marque a caixa para confirmar que você é humano (1).
  2. Insira seu nome de usuário (seu endereço de e-mail) e indique sua identidade (cargo, sobrenome, primeiro nome, data de nascimento).
  3. Digite seu número de celular (2) (3) (4).
  4. Insira o código de verificação que você recebe via SMS.
  5. Escolha seus consentimentos para comunicações institucionais e comerciais (5).
  6. Pode ser solicitado que você valide um captcha .
  7. Um e-mail confirmando sua conta será enviado para o endereço que você inseriu anteriormente.
  8. Clique no link do e-mail e confirme que sua conta foi ativada (o link expira em até 60 minutos).
  9. Aceite os Termos e Condições de Uso do serviço, após tê-los lido.
  10. Escolha uma senha, respeitando os critérios de segurança.
  11. Faça login para continuar sua jornada.

Parabéns! Agora você pode acessar os serviços de sua escolha usando sua conta Île-de-France Mobilités Connect.

(1) Se você criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect a partir de um país da lista de países autorizados (veja a Tabela 1(4)), será solicitado a marcar uma caixa para confirmar que é humano. Essa medida foi implementada para fortalecer a segurança. No entanto, se você criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect a partir da França, não verá essa caixa de seleção.

(2) O serviço de criação de conta Île-de-France Mobilités Connect está temporariamente indisponível fora dos países listados (veja a Tabela 1(4)). Se você mora em um país que não está nesta lista, convidamos você a criar sua conta Île-de-France Mobilités assim que chegar na França. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado.

(3) Para reforçar as medidas de segurança, você é solicitado a inserir um número de telefone, usado para verificar sua identidade, a fim de receber um código de verificação por SMS. Esse número de celular não é mantido. Ele é usado apenas e exclusivamente durante a etapa 3 do processo de criação da conta. Apenas números de telefone celular dos países listados (veja a Tabela 1(4)) são aceitos.

Se seu número de celular vier de um país ou território que não esteja nesta lista, convidamos você a visitar uma agência Services Navigo para obter assistência.

(4) Lista de países e números de telefone celular autorizados:

  • Andorra +376
  • Alemanha +49
  • Áustria +43
  • Bélgica +32
  • Bulgária +359
  • Canadá +1
  • Chipre +357
  • Coreia do Sul +82
  • Croácia +385
  • Dinamarca +45
  • Estônia +372
  • Espanha e Ilhas Canárias +34
  • Finlândia e Ilhas Aland +358
  • França +33
  • Grécia +30
  • Guadalupe +590
  • Guiana Francesa +594
  • Hungria +36
  • Ilhas Wallis e Futuna +681
  • Islândia +354
  • Irlanda +353
  • Itália +39
  • Japão +81
  • Letônia +371
  • Liechtenstein +423
  • Lituânia +370
  • Luxemburgo +352
  • Malta +356
  • Martinica +596
  • Mayotte +262
  • Monaco +377
  • Noruega +47
  • Nova Caledônia +687
  • Holanda +31
  • Polônia +48
  • Polinésia Francesa +689
  • Portugal +351
  • República Tcheca +420
  • Encontro +262
  • Romênia +40
  • Reino Unido +44
  • San Marino +378
  • Saint-Barthélemy +590
  • St. Maarten +590
  • Eslováquia +421
  • Eslovênia +386
  • Suécia +46
  • Suíça +41
  • Vaticano +379

(5) Consentimentos para comunicações comerciais só são oferecidos se o usuário tiver mais de 15 anos de idade.