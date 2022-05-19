Quais serviços parceiros posso acessar com minha conta Île-de-France Mobilités Connect?
Transporte público
Além do aplicativo e site da Île-de-France Mobilités, sua conta Navigo Connect permite comprar ingressos e passes (Navigo Month e Week) nos aplicativos Bonjour RATP e SNCF Connect.
Carpool
Você também pode usar sua conta Navigo Connect para acessar serviços de carona parceiras (Karos, Klaxit, BlaBlaCar Daily).
E logo
Em um futuro próximo, sua conta Navigo Connect também poderá ser usada com outros parceiros de mobilidade (bicicleta, carsharing, etc.).