Procedimento online

Você pode solicitar a desativação da sua conta Île-de-France Mobilités Connect diretamente online, seguindo estes passos:

Faça login na conta Île-de-France Mobilités Connect que você quer desativar. Na seção "Meu espaço", selecione "Gerenciar minhas informações" Clique no link "Desativar minha conta Île-de-France Mobilités Connect" Clique no botão "Confirmar desativação" para que o pedido seja enviado.

Ao receber este pedido, você receberá um e-mail de confirmação indicando que recebeu seu pedido para desativar sua conta Île-de-France Mobilités Connect. O pedido será levado em consideração pelo Centro de Relações Públicas Mobiles da Île-de-France. Não há necessidade de fazer o pedido várias vezes.

Tempo de processamento da aplicação

A desativação é adiada em um período inferior a 30 dias. Se a solicitação for bem-sucedida, nenhuma comunicação adicional será enviada, o acesso aos serviços associados será suspenso, embora os dados pessoais possam ser mantidos conforme obrigações legais e para permitir reativação futura.

Histórico de compras e assinaturas

Essa desativação não exclui seu histórico de compras e/ou assinaturas. No entanto, se desejar consultar seu histórico, pode entrar em contato com o Centro de Relações Públicas da Île-de-France Mobilités para solicitá-lo.