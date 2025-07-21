Esqueci minha senha

Para redefinir sua senha, clique em "Esqueci sua senha" na página de login da Île-de-France Mobilités Connect. Insira seu endereço de e-mail para receber um link para a página de redefinição de senha (esse link expira após uma hora).

Minha conta não está ativada

Se você acabou de criar sua conta, ou se mudou seu nome de usuário (endereço de e-mail), precisará ativar sua conta Île-de-France Mobilités Connect antes de poder usá-la.

Para isso, clique no link que recebeu por e-mail ao criar a conta ou na próxima vez que fez login (esse link expira após uma hora).

Se você não recebeu o e-mail com o link de ativação, ou se o link de ativação expirou, pode solicitar que o e-mail seja enviado novamente.

Para isso, insira seus novos dados de login (e-mail e senha) na página de login Île-de-France Mobilités Connect e siga as instruções na página que aparecer.

Nota: O e-mail de ativação pode estar no seu "Spam" / "Spam".

Minha conta está bloqueada

Por razões de segurança, após várias tentativas de login falhadas, sua conta é bloqueada. Nesse caso, você não conseguirá conectar por 15 minutos. Depois desse horário, sua conta será desbloqueada automaticamente e você poderá fazer login novamente.

Nota: Se você ainda não conseguir entrar depois desse horário, pode ter esquecido sua senha.

Não consegui digitar um código

Quando você se conecta ao Île-de-France Mobilités Connect, agora é solicitado que você insira, além dos seus identificadores habituais, um código de 5 dígitos que será enviado para sua caixa de correio.

Ao enviar esse código para o endereço de e-mail correspondente ao identificador da sua conta, a Île-de-France Mobilités garante que foi você quem iniciou a solicitação de autenticação e, assim, garante o acesso à sua conta.

O código enviado para você tem tempo limitado. Além disso, cada novo código enviado invalida os anteriores. Então certifique-se de usar o último código que recebeu e que ele corresponda à sua última solicitação de envio.

Lembre-se de verificar sua pasta de spam e garantir que verifique o e-mail correspondente ao seu Connect ID.

Se você não recebeu nada, pode solicitar a devolução de um código. Para isso, vá até a página de entrada de código e clique em "Reenviar código".