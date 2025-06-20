O Navigo Connect evolui e se torna o Île-de-France Mobilités Connect
O Île-de-France Mobilités Connect permite que você tenha um identificador único para acessar todos os seus serviços de mobilidade em Île-de-France.
O que é a Île-de-France Mobilités Connect?
É um identificador único para acessar seus serviços de mobilidade em Île-de-France:
- Seus pacotes e contratos de transporte no site da Île-de-France Mobilités (no seu espaço pessoal My Navigo): Navigo Anual, Mês ou Semana, imagine R, Navigo Liberté+, ...
- Suas compras e recargas de ingressos no aplicativo Île-de-France Mobilités e em seus aplicativos parceiros (Bonjour RATP, SNCF Connect, Transdev Île-de-France)
- Seus favoritos e buscas de rotas no site da Île-de-France Mobilités (sob o título "Minhas Viagens") e no aplicativo Île-de-France Mobilités
- Suas reservas de viagem de carona nos aplicativos parceiros da Île-de-France Mobilités: (Klaxit, Karos, Blablacar Daily)
- E logo muitos outros serviços...
Île-de-France Mobilités Connect, você já conhece!
Île-de-France Mobilités Connect é simplesmente o novo nome do Navigo Connect.
Este é o endereço de e-mail e a senha que você já estava usando para acessar o aplicativo móvel da Île-de-France Mobilités, para a seção "Minhas viagens" no site da Île-de-France Mobilités, assim como para os aplicativos parceiros.
Esse novo nome reflete melhor o escopo dos serviços de mobilidade oferecidos pela Île-de-France Mobilités.