Um código para garantir o acesso à sua conta

Quando você se conecta ao Île-de-France Mobilités Connect, agora é solicitado que você insira, além dos seus identificadores habituais, um código de 5 dígitos que será enviado para sua caixa de correio.

Ao enviar esse código para o endereço de e-mail correspondente ao identificador da sua conta, a Île-de-France Mobilités garante que foi você quem iniciou a solicitação de autenticação e, assim, garante o acesso à sua conta.

Uma mensagem de erro me informa que o código é inválido, por quê?

O código enviado para você tem tempo limitado. Além disso, cada novo código enviado invalida os anteriores. Então certifique-se de usar o último código que recebeu e que ele corresponda à sua última solicitação de envio.

E se eu não tiver recebido um código?

Lembre-se de verificar sua pasta de spam e garantir que verifique o e-mail correspondente ao seu Connect ID.

Se você não recebeu nada, pode solicitar a devolução de um código. Para isso, vá até a página de entrada de código e clique em "Reenviar código".

Como posso evitar inserir esse código toda vez que você faz login novamente?

Se você usa um dispositivo confiável, como seu computador pessoal ou celular, e não quer ter que digitar esse código toda vez que faz login, pode desativar temporariamente esse recurso (3 meses).

Para isso, ao inserir seu código de segurança, lembre-se de marcar a caixa correspondente antes de validar: