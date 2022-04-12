FAQ: Instale e use o serviço de compra de ingressos no seu celular Android ou smartwatchInstaller le service d’achat de titresComo instalar o serviço para compra e carregamento de tickets em um celular Android?Por que é necessário um passo de instalação no primeiro uso?Por que permitir o gerenciamento de chamadas?Não consigo instalar o serviço de compra e carregamento de tickets em um celular AndroidParamétrer le serviceE se o serviço estiver instalado no chip SIM E no celular Android?Posso instalar o serviço em um telefone com dois slots para cartão SIM?Posso continuar usando o serviço no meu chip Orange ou SOSH?Como eu sei qual aplicativo de companheiro estou usando?Utiliser et validerComo faço para instalar e usar o serviço de compra de ingressos a partir da Samsung Wallet?Gostaria de validar com meu Samsung bloqueado ou desligado