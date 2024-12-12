Essa etapa é necessária para configurar seu celular Android e armazenar os bilhetes de transporte (ingresso, passe Navigo, etc.) de forma segura. Para isso, você precisa instalar um aplicativo adicional baseado no modelo do seu celular:

-Se você possui um celular Samsung Galaxy (lista de modelos compatíveis no site da Samsung) ou um chip com tickets, será necessário instalar o aplicativo complementar de Ticket sem contato para acessar o elemento seguro.

-O aplicativo de Tickets sem contato também é obrigatório no Samsung Galaxy Watch.

-Se seu celular Android não tiver um elemento seguro, você precisará instalar o aplicativo complementar My Navigo Tickets para armazenar seus tickets diretamente. Nesse caso, tome cuidado para não desinstalar ou excluir seus dados, pois isso resultará na perda dos seus tickets.

Esses aplicativos devem ser mantidos no telefone para o funcionamento do serviço.