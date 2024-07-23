Como acesso ao atendimento ao cliente pelo aplicativo Apple Wallet?
Você tem dúvidas sobre comprar ingressos pelo seu iPhone ou Apple Watch?
Visite nossa página de ajuda para encontrar respostas às suas dúvidas e descobrir como aproveitar ao máximo seu serviço de ingressos.
Você tem dúvidas relacionadas à compra de bilhetes de transporte no seu iPhone ou Apple Watch?
Não encontrei a resposta para sua pergunta?
Envie seu pedido para nossa equipe de suporte por meio de um dos aplicativos móveis que oferecem a compra de ingressos.
