Agora é possível carregar seus ingressos para a Île-de-France Mobilités no seu iPhone e Apple Watch.

Para instalar o serviço Compra e Carregamento de Ingressos em um iPhone, baixe a versão mais recente de um dos aplicativos que oferecem compra de ingressos na App Store e selecione a aba Comprar > No Meu iPhone. Você pode então escolher o primeiro bilhete de transporte que deseja carregar no seu iPhone e pagar por ele. Essa etapa exige acesso à rede de telecomunicações ou WIFI.

Uma vez que o pagamento for aceito, você será redirecionado para o aplicativo Apple Cards, que criará um cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone junto com o ticket carregado.

De volta ao aplicativo móvel, você pode verificar seu ingresso na aba Compra (ou Ingressos) ou no app Apple Cards selecionando o cartão Navigo.

Se seu iPhone estiver conectado a um Apple Watch compatível, selecione a aba Compra > No meu Apple Watch para escolher o primeiro bilhete a ser cobrado e pago e passe pelo mesmo processo de criação de um cartão Navigo desmaterializado no relógio conectado.

Depois, viaje com facilidade com seu iPhone ou Apple Watch, que já tem um ticket carregado e validado.