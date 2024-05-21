Como faço para criar um cartão Navigo em um iPhone ou Apple Watch a partir do app Maps?
Passos para instalar no iPhone pelo aplicativo Maps:
1. Abra o aplicativo da carteira
2. Selecione o botão (+) e depois Cartão de Transporte
3. Entre as regiões e redes, escolha França / Navigo
4. Clique em Continuar
5. Escolha o ingresso que deseja comprar e clique em Comprar
6. Siga as instruções para confirmar a compra e criação do seu cartão Navigo desmaterializado
Para criar um cartão Navigo desmaterializado adicional no seu iPhone, repita o mesmo processo.
Passos para instalar no Apple Watch pelo app Wallet:
1. Abra o aplicativo Mapas no relógio
2. Desça a página e selecione Adicionar Mapa
3. Selecione o Cartão de Transporte
4. Entre as regiões e redes, escolha França / Navigo
5. Clique em Continuar
6. Escolha o bilhete que deseja comprar e clique em Comprar
7. Siga as instruções para confirmar a compra e criação do seu cartão Navigo desmaterializado
Para criar um cartão Navigo desmaterializado adicional no seu Apple Watch, repita o mesmo processo.