Passos para instalar no iPhone pelo aplicativo Maps:

1. Abra o aplicativo da carteira

2. Selecione o botão (+) e depois Cartão de Transporte

3. Entre as regiões e redes, escolha França / Navigo

4. Clique em Continuar

5. Escolha o ingresso que deseja comprar e clique em Comprar

6. Siga as instruções para confirmar a compra e criação do seu cartão Navigo desmaterializado

Para criar um cartão Navigo desmaterializado adicional no seu iPhone, repita o mesmo processo.

Passos para instalar no Apple Watch pelo app Wallet:

1. Abra o aplicativo Mapas no relógio

2. Desça a página e selecione Adicionar Mapa

3. Selecione o Cartão de Transporte

4. Entre as regiões e redes, escolha França / Navigo

5. Clique em Continuar

6. Escolha o bilhete que deseja comprar e clique em Comprar

7. Siga as instruções para confirmar a compra e criação do seu cartão Navigo desmaterializado

Para criar um cartão Navigo desmaterializado adicional no seu Apple Watch, repita o mesmo processo.