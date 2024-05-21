Para carregar os bilhetes de transporte no seu iPhone ou Apple Watch, é necessário um passo de instalação para criar um cartão Navigo desmaterializado, no qual os bilhetes de trânsito serão carregados de forma segura.

Durante a etapa de instalação para criar um cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone ou Apple Watch, você comprou o primeiro bilhete de transporte.

Para comprar mais ingressos e passes, acesse a tela inicial Compra:

- Comprar > No meu iPhone > Comprar um ingresso

- Compre > no meu Apple Watch> Compre um ingresso

O aplicativo então exibe os diferentes ingressos disponíveis para compra. Você seleciona o bilhete e, se necessário, a data, os campos e a quantidade.

Antes do pagamento, você é convidado a se autenticar no Île-de-France Mobilités Connect para se beneficiar de várias vantagens: registro do seu método de pagamento, comprovante nominativo de compra, consulta sobre suas compras mais recentes, melhor manejo dos pedidos pós-venda, etc.

Essa autenticação é obrigatória para a compra dos passes Navigo Month e Navigo Week, para que você possa ser identificado durante uma verificação.

Para o pagamento, você deve ter um cartão de crédito e inserir um endereço de e-mail para o qual o comprovante de compra será enviado para você. Este endereço é pré-preenchido se você estiver autenticado no Île-de-France Mobilités Connect.

Você também pode pagar seus bilhetes de transporte com o Apple Pay.

Após o pagamento, o bilhete é carregado no seu iPhone ou Apple Watch e você pode viajar com ele.