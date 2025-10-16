O que é o Pacote Ametista?
Os pacotes Amethyst são reservados para pessoas com deficiência ou aposentados, sujeitas a condições de recursos ou status (veteranos), que residem em Île-de-France.
Está disponível para várias zonas, dependendo do seu departamento:
- Pacotes emitidos pela Cidade de Paris: zonas de ametista 1-5.
- Pacotes emitidos por Seine-et-Marne: zonas ametista 1-5 ou 4-5.
- Passes emitidos pelos Yvelines: zonas de ametista 1-5 ou 3-5.
- Pacotes emitidos pela Essonne: zonas Ametista 1-5 ou 3-5.
- Pacotes emitidos pelos Hauts-de-Seine: zonas de ametista 1-5.
- Pacotes emitidos pela Seine-Saint-Denis: zonas ametista 1-5, 2-5 ou 3-5.
- Passes emitidos pelo Val-de-Marne: zonas ametista 1-5.
- Passes emitidos pelo Val d'Oise: zonas de ametista 1-5, 3-5 ou 4-5.