Caso o titular do plano não tenha uma área pessoal, e somente nesse caso, você pode modificar suas informações pessoais.

Faça login no seu espaço pessoal, clique na seção "Meu Navego" e então selecione o passe/contrato correspondente. Clique em "Ver Informações do Registrante".

Uma página aparece com suas informações pessoais. Ao clicar no link "editar", você acessará o formulário de modificação.

BOM SABER:

Se o detentor do pacote/contrato tiver um espaço pessoal, somente ele poderá modificar suas informações pessoais.