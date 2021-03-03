Para alterar seus dados bancários, faça login no seu espaço pessoal.

Clique no link "Meus métodos de pagamento".

Uma nova página se abre mostrando todos os métodos de pagamento (cartão de crédito / IBAN).

Escolha a ação que deseja tomar: adicionar, gerenciar ou remover o método de pagamento em questão e deixe-nos guiá-lo.

Outra forma de fazer essa mudança: clique no link "alterar dados bancários" na página inicial e deixe-se guiar.

BOM SABER:

Em caso de não pagamento associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível alterar seus dados bancários sem a regularização completa da dívida. O titular ou pagador, se diferente, é convidado a regularizar sua dívida não paga (um terceiro também pode quitar a dívida).