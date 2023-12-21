Para que serve meu endereço de e-mail?

Seu endereço de e-mail corresponde ao seu ID de login Île-de-France Mobilités Connect.

Também serve como endereço de contato para a gestão dos contratos e serviços da Île-de-France Mobilités.

Nota: Se você deseja receber os alertas oferecidos pelo site e aplicativo da Île-de-France Mobilités sobre informações de trânsito e o status dos elevadores nas estações, você pode definir um endereço de e-mail dedicado que seja diferente do seu ID de login. Para isso, vá ao seu espaço pessoal, na seção "Minhas preferências".

Como faço para mudar meu endereço de e-mail?

É possível mudar seu endereço de e-mail na seção gerenciar minhas informações do portal e aplicação da Île-de-France Mobilités, clicando em "Alterar meu endereço de e-mail".

Depois que suas informações forem alteradas, não se esqueça de validar as alterações para que sejam levadas em consideração. Pode ser solicitado que você valide um captcha nessa etapa.

Mudei meu ID de login, o que preciso fazer para usar meu novo login?

Depois de inserir e verificar seu novo endereço de e-mail, tudo o que precisa fazer é ativá-lo.

Para isso, certifique-se de sair do programa. Na próxima vez que você fizer login, insira seu novo login. Um e-mail de ativação será então enviado para esse endereço. Clique no link deste e-mail para ativar sua conta (Nota: este link expira após uma hora).

Agora você pode acessar todos os seus serviços usando seu novo login.