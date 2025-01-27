Você pode acessar suas informações pessoais do Île-de-France Mobilités Connect (sobrenome, primeiro nome, data de nascimento, endereço de e-mail, senha) tendo feito login previamente com sua conta, para modificá-las online:

Diretamente da área de gestão da sua conta Île-de-France Mobilités Connect

Acessando as seções "Minhas informações pessoais" do seu espaço pessoal, ou o aplicativo móvel Île-de-France Mobilités.

Nota: Depois que você mudar suas informações, não esqueça de comprometer as alterações para que elas entrem em vigor.

Quero mudar o endereço ou número de telefone usado para meus passes e contratos Navigo, como faço isso?

Essas informações podem ser acessadas e modificadas na seção "Minhas informações pessoais" do seu espaço pessoal.

Quero mudar o número de telefone ou endereço de e-mail usado para receber alertas relacionados às minhas preferências de viagem, o que devo fazer?

Essas informações podem ser acessadas e modificadas na seção "Minhas preferências" do seu espaço pessoal.

Meu sobrenome, primeiro nome e data de nascimento não podem ser alterados, o que devo fazer?

Quando você possui um passe Navigo personalizado ou uma assinatura Navigo, a atualização do seu sobrenome, primeiro nome e data de nascimento deve ser verificada pelo nosso Centro de Relações Sociais Mobilités em Île-de-France.

Na seção "Minhas informações pessoais" do seu espaço pessoal ou no aplicativo móvel Île-de-France Mobilités, clicando no link "Modificar minhas informações ", você pode solicitar atualização dos seus dados, durante o qual será solicitado que forneça comprovante de identidade.

Mudei meu ID de login, o que preciso fazer para usar meu novo login?

Seu ID de login corresponde ao endereço de e-mail que você digitou ao criar sua conta Île-de-France Mobilités Connect.

Depois de mudar seu ID de login, você precisará sair e fazer login novamente para completar o novo endereço de e-mail, assim poderá continuar usando sua conta.

Na próxima vez que você fizer login, insira seu novo login. Um e-mail de ativação de conta será enviado para este endereço de e-mail. Clique no link deste e-mail para confirmar a ativação da sua conta. (link expira após uma hora)

Agora você pode acessar todos os seus serviços usando seu novo login.