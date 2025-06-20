Por que eu deveria mudar minha senha?

Se você não lembrar sua senha, ou se achar que ela pode ter sido usada por alguém além de você (por exemplo, se recebeu um e-mail indicando atividade na sua conta que não iniciou), você tem a opção de definir uma nova senha.

A Île-de-France Mobilités recomenda mudar sua senha regularmente. Portanto, se sua senha tiver mais de 13 meses, será solicitado que você renove a senha na próxima vez que fizer login.

Nota: desde dezembro de 2023, devido ao endurecimento dos requisitos de segurança relacionados ao gerenciamento da sua senha, todos os usuários do Île-de-France Mobilités Connect terão que definir uma nova senha na próxima vez que fizer login.

Como faço para mudar minha senha?

É possível mudar sua senha de várias maneiras:

Da página de autenticação Île-de-France Mobilités Connect, clicando no link "Esqueci sua senha"

Na seção gerenciar minhas informações no portal e aplicação da Île-de-France Mobilités, clicando em "Alterar minha senha"

Se sua senha tiver mais de 13 meses, será solicitado que você defina uma nova na próxima vez que se autenticar

Se você mudar sua senha da sua área pessoal, será solicitado a inserir sua senha atual antes.

Não se esqueça de seguir os critérios de segurança ao definir sua nova senha (veja abaixo: "Como definir uma senha forte?").

Depois que suas informações forem alteradas, não se esqueça de validar as alterações para que sejam levadas em consideração. Pode ser solicitado que você valide um captcha nessa etapa.

Como definir uma senha forte?

Para evitar o risco de sua conta ser tomada, recomenda-se que você defina uma senha forte:

Além disso, existem algumas regras simples a serem aplicadas ao definir uma senha:

Não use a mesma senha para várias contas. Se uma das suas contas for assumida, você pode facilitar a aquisição das outras contas.

Não use informações facilmente acessíveis sobre você, como sua data de nascimento ou os primeiros nomes dos seus filhos.

Em geral, quando você receber um e-mail incentivando a fazer login e inserir seus dados de login, sempre verifique o remetente e, em caso de dúvida, não clique no link do e-mail, mas vá diretamente ao seu espaço pessoal para seguir as instruções do e-mail.