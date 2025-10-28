Por favor, note que você deve ser o detentor do método de pagamento que deseja adicionar. Essa adição deve ser feita no My Space > My Navigo.



No menu direito "meus métodos de pagamento", você tem a opção de adicionar:

um novo cartão bancário para um pagamento futuro em dinheiro (opção "um clique"). Essa operação é feita diretamente pela interface segura do nosso provedor de serviços Payline. Se seu banco oferecer enviar um código por SMS, essa segurança adicional será ativada automaticamente no checkout.

Um novo BIC/IBAN para pagamento por débito direto. Clique em "adicionar um BIC / IBAN" e preencha as informações fornecidas pelo seu banco na tela a seguir.

Você poderá atribuir esse novo BIC/IBAN a um ou mais dos seus pacotes atuais ou futuros.

BOM SABER

Por favor, note que, se você realizar essa operação após o dia 15 do mês, a alteração só será efetiva quando o mês seguinte for debitado.