Como faço para adicionar um método de pagamento ao meu espaço pessoal?
Por favor, note que você deve ser o detentor do método de pagamento que deseja adicionar. Essa adição deve ser feita no My Space > My Navigo.
No menu direito "meus métodos de pagamento", você tem a opção de adicionar:
- um novo cartão bancário para um pagamento futuro em dinheiro (opção "um clique"). Essa operação é feita diretamente pela interface segura do nosso provedor de serviços Payline. Se seu banco oferecer enviar um código por SMS, essa segurança adicional será ativada automaticamente no checkout.
- Um novo BIC/IBAN para pagamento por débito direto. Clique em "adicionar um BIC / IBAN" e preencha as informações fornecidas pelo seu banco na tela a seguir.
Você poderá atribuir esse novo BIC/IBAN a um ou mais dos seus pacotes atuais ou futuros.
BOM SABER
Por favor, note que, se você realizar essa operação após o dia 15 do mês, a alteração só será efetiva quando o mês seguinte for debitado.