Você paga um valor único / contrato e quer mudar o pagador?



Esse procedimento deve ser realizado apenas pelo novo pagador por meio de um serviço pós-venda:

em uma agência de vendas de transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF

por correio para a Agência Navigo Annuel ou imagine R

Anuário da Agência Navigo

TSA 74451

77213 AVON CEDEX



Imagine a Agência R

TSA 94444

77213 AVON CEDEX

Do seu espaço pessoal (apenas para um Navigo Liberté + contrato)

De fato, o novo pagador terá que fornecer os novos dados bancários do BIC/IBAN e assinar um novo mandato de débito direto da SEPA.

Deve-se notar que a mudança de pagador não pode ser feita para pacotes financiados por um pagador terceirizado (associações, autoridades locais, etc.).



Se você mudou de banco e deseja inserir seus novos dados bancários, faça isso diretamente online pelo seu espaço pessoal (link para a página para criar um espaço pessoal).



BOM SABER:

No caso de não pagamento associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível mudar de pagador sem a regularização total da dívida. O titular ou pagador, se diferente, é convidado a regularizar sua dívida não paga (um terceiro também pode quitar a dívida).