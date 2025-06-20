Como faço para mudar de pagador?
Você paga um valor único / contrato e quer mudar o pagador?
Esse procedimento deve ser realizado apenas pelo novo pagador por meio de um serviço pós-venda:
- em uma agência de vendas de transportadoras, em certos contadores RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF
- por correio para a Agência Navigo Annuel ou imagine R
Anuário da Agência Navigo
TSA 74451
77213 AVON CEDEX
Imagine a Agência R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX
- Do seu espaço pessoal (apenas para um Navigo Liberté + contrato)
De fato, o novo pagador terá que fornecer os novos dados bancários do BIC/IBAN e assinar um novo mandato de débito direto da SEPA.
Deve-se notar que a mudança de pagador não pode ser feita para pacotes financiados por um pagador terceirizado (associações, autoridades locais, etc.).
Se você mudou de banco e deseja inserir seus novos dados bancários, faça isso diretamente online pelo seu espaço pessoal (link para a página para criar um espaço pessoal).
BOM SABER:
No caso de não pagamento associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível mudar de pagador sem a regularização total da dívida. O titular ou pagador, se diferente, é convidado a regularizar sua dívida não paga (um terceiro também pode quitar a dívida).