Para o passe anual Navigo, o débito direto permite que você pague em várias parcelas, com débito automático feito a cada mês.

Os saques são feitos todo mês entre o dia 3 e o 6 do mês corrente.

No entanto, você tem a opção de alterar essa data de débito direto e escolher entre o dia 2, 8º ou 12º.



Para promover essa mudança, convidamos você:

- ir a uma agência de vendas de transportadoras, aos pontos de venda da RATP ou aos Balcões de Serviços Navigo SNCF, cuja lista você encontrará no site www.iledefrance-mobilites.fr, sob o título "Eu gerencio meu cartão Navigo" (Todos os serviços),

- ou faça login no seu espaço pessoal no site www.iledefrance-mobilites.fr e depois vá para a seção "Meu Navego",

- ou para contatar a Agência Navigo Annuel por telefone no 09 69 39 22 22 (chamada sem sobretaxa) ou por e-mail no [email protected].



Por favor, note que apenas uma alteração na data do débito direto é possível por mês.

Para o pacote Imagine R, o débito direto permite que você pague em várias parcelas, com um débito direto feito a cada mês.

O débito direto é feito no início de cada mês e corresponde ao pagamento do mês que começa.