Você tem um Navigo Annual ou Imagine R pass, pago por débito direto, e gostaria de mudar para pagamento em dinheiro?

Para o Navigo Annual, ou imagine R, essa mudança no método de pagamento pode ser feita a qualquer momento. Você paga o saldo correspondente à diferença entre o preço do pacote anual em vigor e a soma das parcelas mensais já pagas.

Para isso, acesse a agência de vendas das operadoras, os pontos de venda da RATP ou o Balcão de Serviços da Navigo SNCF.



Se você tiver um contrato Navigo Liberté + ou um passe anual de preços para idosos Navigo, apenas o método de pagamento por débito direto é aceito