Você pode querer interromper os débitos diretos nos seguintes casos:

Mude seu método de pagamento (de débito direto para dinheiro),

Pagador por mudança, e neste caso, um novo mandato SEPA em nome do novo pagador pode ser assinado,

Suspenda (apenas para os passes Navigo Anual e Navigo Anual Senior Price) ou cancele seu passe.

Esses atos não levam automaticamente à revogação do mandato da SEPA. Para excluí-la, você deve fazer um pedido escrito para revogação do mandato da SEPA. Isso pode ser feito:

Online: ao acessar seu espaço pessoal, após consultar a ajuda online, clique em "Contato-nos". Preencha o motivo, seu contrato, o tema e então especifique na seção "descrição" seu pedido de revogação. Assim que sua solicitação for processada, você receberá um e-mail de confirmação.

Por correio: para a agência em questão, dependendo do passe detido (Navigo Annuel e imagine apenas R)

Anuário da Agência Navigo

TSA 74451

77213 AVON CEDEX

Imagine a Agência R

TSA 94444

77213 AVON CEDEX

Qualquer solicitação deve ser acompanhada pela designação de outro método de pagamento válido ou pela identidade de um novo pagador, caso o pacote/contrato ainda esteja ativo.

BOM SABER:

No caso de não pagamento associado ao seu contrato Navigo Liberté +, é impossível revogar um mandato SEPA sem a regularização completa da dívida. O titular ou pagador, se diferente, é convidado a regularizar sua dívida não paga (um terceiro também pode quitar a dívida).



Para o passe anual Navigo, esse pedido de revogação também pode ser acompanhado pelo pedido de cancelamento do passe. No entanto, observe que, ao receber um pedido de cancelamento, encerraremos automaticamente os débitos diretos.