Eu uso um serviço com assinatura ou pagamento diferido

Dependendo do seu contrato, o documento varia:

Navigo Annual, imagine R, passes para alunos do último ano

Não há uma fatura mensal para esses pacotes, mas um certificado de contrato (frequentemente solicitado pelos empregadores). Você pode conseguir:

No espaço pessoal do titular da conta ou pagador : acesse o site para baixar seu certificado.

: acesse o site para baixar seu certificado. De um aplicativo móvel : por meio de aplicativos que oferecem compras online e recarga pelo seu celular.

: por meio de aplicativos que oferecem compras online e recarga pelo seu celular. Em uma agência de vendas ou na bilheteria : nos escritórios de vendas das Companhias Aéreas, em certos balcões da RATP ou nos Bilhetes de Serviço Navigo SNCF.

Navigo Liberté +

Esse serviço gera uma fatura mensal detalhada correspondente às viagens feitas no mês anterior.

Se o contrato for em smartphone : a fatura está disponível no aplicativo (sob o título "Espace NL+") ou no site.

: a fatura está disponível no aplicativo (sob o título "Espace NL+") ou no site. Se o contrato estiver no passe Navigo : a fatura só pode ser visualizada no seu espaço pessoal pelo site (não disponível na inscrição).

Casos específicos