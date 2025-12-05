Onde posso encontrar meu comprovante de compra ou fatura?

Atualizado em 05 dezembro 2025

Você precisa de uma fatura ou comprovante de compra para reembolso do empregador ou para sua contabilidade? A obtenção desse documento depende do canal de compra utilizado (máquina de venda automática, balcão, aplicativo ou online) e do tipo de bilhete. Veja abaixo os procedimentos para obtê-lo em cada caso.

Comprei minha passagem em uma máquina de bilhetes ou em uma bilheteria (estações de trem, estações RATP/SNCF, lojas aprovadas)

Para qualquer compra feita fisicamente na estação ou estação:

  • A prova é emitida imediatamente na forma de um recibo (recibo, cartão de crédito ou comprovante de venda) no momento da transação pela máquina de venda automática ou pelo corretor no balcão.
  • Por favor, note : você deve coletar este recibo no local. Nenhum duplicado pode ser publicado a posteriori para compras anônimas.
  • Bilhetes envolvidos : Passes Navigo (Mês, Semana, Dia), Bilhete Metro-Trem-RER, Bilhete de Ônibus-Bonde, Bilhetes de Aeroporto (Bilhete Aeroporto da Região ↔ de Paris, Bilhetes RoissyBus), Passe de Visita a Paris, Fête de la Musique e Passes Antipoluição.

Comprei meu ingresso pelo aplicativo Île-de-France Mobilités (Recarregando pelo passe ou comprando um ingresso pelo celular)

Se você fez sua compra pelo aplicativo móvel:

  • Prova : um e-mail de confirmação contendo sua comprovante de compra (em formato PDF) é enviado automaticamente para você.
  • Onde encontrá-lo : verifique a caixa de correio associada à sua conta Île-deFrance Mobilités (lembre-se de verificar seus e-mails de spam/spam).
  • Bilhetes envolvidos : passes Navigo (mês, semana, dia), bilhete Metro-Trem-RER, bilhete de ônibus-bonde, ingressos para o aeroporto (ingresso Região ↔ de Aeroportos de Paris, ingressos RoissyBus), passe Paris Visite, Fête de la musique e pacotes antipoluição

Eu uso um serviço com assinatura ou pagamento diferido

Dependendo do seu contrato, o documento varia:

Navigo Annual, imagine R, passes para alunos do último ano

Não há uma fatura mensal para esses pacotes, mas um certificado de contrato (frequentemente solicitado pelos empregadores). Você pode conseguir:

  • No espaço pessoal do titular da conta ou pagador: acesse o site para baixar seu certificado.
  • De um aplicativo móvel : por meio de aplicativos que oferecem compras online e recarga pelo seu celular.
  • Em uma agência de vendas ou na bilheteria : nos escritórios de vendas das Companhias Aéreas, em certos balcões da RATP ou nos Bilhetes de Serviço Navigo SNCF.

Navigo Liberté +

Esse serviço gera uma fatura mensal detalhada correspondente às viagens feitas no mês anterior.

  • Se o contrato for em smartphone : a fatura está disponível no aplicativo (sob o título "Espace NL+") ou no site.
  • Se o contrato estiver no passe Navigo : a fatura só pode ser visualizada no seu espaço pessoal pelo site (não disponível na inscrição).

Casos específicos

  • Cartão Scol'R (Circuitos Escolares Especiais): um certificado de pagamento pode ser baixado no Portal TS (Transporte Escolar) após o pagamento.
  • Bilhete de embarque por SMS : o SMS recebido contendo o bilhete e o QR Code serve como comprovante de compra imediata.
  • Bilhete de embarque com cartão de crédito : o Código QR exibido nos veículos permite que você obtenha seu comprovante disponível 24 horas após a compra.