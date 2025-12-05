Onde posso encontrar meu comprovante de compra ou fatura?
Você precisa de uma fatura ou comprovante de compra para reembolso do empregador ou para sua contabilidade? A obtenção desse documento depende do canal de compra utilizado (máquina de venda automática, balcão, aplicativo ou online) e do tipo de bilhete. Veja abaixo os procedimentos para obtê-lo em cada caso.
Comprei minha passagem em uma máquina de bilhetes ou em uma bilheteria (estações de trem, estações RATP/SNCF, lojas aprovadas)
Para qualquer compra feita fisicamente na estação ou estação:
- A prova é emitida imediatamente na forma de um recibo (recibo, cartão de crédito ou comprovante de venda) no momento da transação pela máquina de venda automática ou pelo corretor no balcão.
- Por favor, note : você deve coletar este recibo no local. Nenhum duplicado pode ser publicado a posteriori para compras anônimas.
- Bilhetes envolvidos : Passes Navigo (Mês, Semana, Dia), Bilhete Metro-Trem-RER, Bilhete de Ônibus-Bonde, Bilhetes de Aeroporto (Bilhete Aeroporto da Região ↔ de Paris, Bilhetes RoissyBus), Passe de Visita a Paris, Fête de la Musique e Passes Antipoluição.
Comprei meu ingresso pelo aplicativo Île-de-France Mobilités (Recarregando pelo passe ou comprando um ingresso pelo celular)
Se você fez sua compra pelo aplicativo móvel:
- Prova : um e-mail de confirmação contendo sua comprovante de compra (em formato PDF) é enviado automaticamente para você.
- Onde encontrá-lo : verifique a caixa de correio associada à sua conta Île-deFrance Mobilités (lembre-se de verificar seus e-mails de spam/spam).
- Bilhetes envolvidos : passes Navigo (mês, semana, dia), bilhete Metro-Trem-RER, bilhete de ônibus-bonde, ingressos para o aeroporto (ingresso Região ↔ de Aeroportos de Paris, ingressos RoissyBus), passe Paris Visite, Fête de la musique e pacotes antipoluição
Eu uso um serviço com assinatura ou pagamento diferido
Dependendo do seu contrato, o documento varia:
Navigo Annual, imagine R, passes para alunos do último ano
Não há uma fatura mensal para esses pacotes, mas um certificado de contrato (frequentemente solicitado pelos empregadores). Você pode conseguir:
- No espaço pessoal do titular da conta ou pagador: acesse o site para baixar seu certificado.
- De um aplicativo móvel : por meio de aplicativos que oferecem compras online e recarga pelo seu celular.
- Em uma agência de vendas ou na bilheteria : nos escritórios de vendas das Companhias Aéreas, em certos balcões da RATP ou nos Bilhetes de Serviço Navigo SNCF.
Navigo Liberté +
Esse serviço gera uma fatura mensal detalhada correspondente às viagens feitas no mês anterior.
- Se o contrato for em smartphone : a fatura está disponível no aplicativo (sob o título "Espace NL+") ou no site.
- Se o contrato estiver no passe Navigo : a fatura só pode ser visualizada no seu espaço pessoal pelo site (não disponível na inscrição).
Casos específicos
- Cartão Scol'R (Circuitos Escolares Especiais): um certificado de pagamento pode ser baixado no Portal TS (Transporte Escolar) após o pagamento.
- Bilhete de embarque por SMS : o SMS recebido contendo o bilhete e o QR Code serve como comprovante de compra imediata.
- Bilhete de embarque com cartão de crédito : o Código QR exibido nos veículos permite que você obtenha seu comprovante disponível 24 horas após a compra.